Ахметшин поздравил со 103-летием свою землячку – уроженку Альметьевского района

Зампремьер-министра РТ – Полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин поздравил с юбилеем свою землячку Анну Панкратову. Как сообщили в пресс-службе Полпредства республики, имениннику исполнилось 103 года.

Она родилась 16 апреля 1921 года в селе Каськи Альметьевского района ТАССР, была участницей ВОВ, служив в войсках ПВО. Однако, дойдя до Праги, женщину контузили, поэтому победу Панкратова встретила в госпитале.

В Москве женщина всю жизнь проработала на автозаводе «Москвич». Также она воспитала двоих детей и на сегодняшний день имеет трех внуков и пятерых правнуков.

Сейчас пожилая женщина живет с дочкой и внучкой, которые окружают ее заботой и вниманием.