Ахметшин поздравил с 80-летием экс-министра здравоохранения ТАССР

Вице-премьер РТ – Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин поздравил с юбилеем заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора Александра Царегородцева, которому исполнилось 80 лет, сообщает официальный канал Полпредства Татарстана в МАКС.

Фото: официальный канал Полпредства Татарстана в МАКС

Согласно полученной информации, Ахметшин приехал поздравить юбиляра домой с теплыми словами благодарности и традиционным угощением от республики – татарской выпечкой, приготовленной поварами Полпредства.

Александр Царегородцев – выпускник Казанского медицинского института. С 1986 по 1989 годы возглавлял Министерство здравоохранения ТАССР в сложный период, когда отрасль испытывала серьезные финансовые трудности, но сохранила инфраструктуру и кадры.

В 1989 году его пригласили на должность заместителя министра здравоохранения СССР. Более 15 лет он возглавлял Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России. С момента основания доктор Царегородцев входит в состав Клуба врачей, созданного в Москве при Полпредстве Татарстана.