Ахметшин посетил крупнейший архив в России

Фото: Полпредство РТ

Зампремьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил Центральный архив Минобороны России в Подольске, который является крупнейшим архивом в стране. По данным пресс-службы полпредства, там хранят документы ВС с 1941 года по настоящее время.

Во время визита Ахметшину показали новое здание архива, рассказали о методах работы с документами, познакомили с экспозициями, посвященными подольским курсантам, известным советским актерам – участникам войны.

«Ваша кропотливая работа очень нужна для населения, людей. И самое главное – вы не даете возможность переписать нашу историю. Это так важно. Особенно значимо накануне 80-летия Великой Победы. И сейчас, когда идет специальная военная операция, вы показываете истинное лицо наших врагов, рассекречиваете документы», - сказал сотрудникам архива Ахметшин, поблагодарив их также за проделанный труд.

Ранее сотрудники архива помогли Ахметшину подготовить фронтовую карту-биографию своего отца. Позднее он подарил ее своей семье к 70-летию Победы.

Как рассказал Ахметшин, он был девятым ребенком в семье. У его отца остались 27 внуков и более 50 правнуков.

«И именно вы, работники этого архива, восстановили и помогли нам передать память о деде нашим внукам и правнукам», – поблагодарил он сотрудников архива.

Равиль Калимуллович вручил памятную медаль «100 лет генералу армии М.А. Гарееву», изготовленную по заказу Полпредства, начальнику архива Олегу Панкову, главному архивисту Татьане Роговой, а также нескольким научным сотрудникам.