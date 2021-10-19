Равиль Ахметшин встретился с новым полпредом Чувашии

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с заместителем председателя Кабмина Чувашской Республики – полномочным представителем ЧР при Президенте РФ Алексеем Ладыковым.

Ахметшин рассказал своему коллеге о задачах, стоящих перед представительством, деятельности его отделов — службе протокола, сопровождении писем руководства республики в федеральные органы власти, международном и экономическом направлении, содействии в решение визовых вопросов делегаций Татарстана.

Стороны условились о дальнейшем взаимодействии двух представительств.

Встреча состоялась в полномочном представительстве Татарстана в РФ в Москве, куда Ладыков впервые приехал с рабочим визитом после того, как вступил в должность полпреда Республики Чувашия 1 октября 2021 года. Ранее он в течение 10 лет возглавлял администрацию города Чебоксары.

В мероприятии также приняли участие заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин и заместитель полпреда Чувашии Елена Скворцова.