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19 октября 2021  22:30

Равиль Ахметшин встретился с новым полпредом Чувашии

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Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с заместителем председателя Кабмина Чувашской Республики – полномочным представителем ЧР при Президенте РФ Алексеем Ладыковым. 

Ахметшин рассказал своему коллеге о задачах, стоящих перед представительством, деятельности его отделов — службе протокола, сопровождении писем руководства республики в федеральные органы власти, международном и экономическом направлении, содействии в решение визовых вопросов делегаций Татарстана.

Стороны условились о дальнейшем взаимодействии двух представительств.

Встреча состоялась в полномочном представительстве Татарстана в РФ в Москве, куда Ладыков впервые приехал с рабочим визитом после того, как вступил в должность полпреда Республики Чувашия 1 октября 2021 года. Ранее он в течение 10 лет возглавлял администрацию города Чебоксары.

В мероприятии также приняли участие заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин и заместитель полпреда Чувашии Елена Скворцова.

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