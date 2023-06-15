Ахметшин: По просьбе молодежи во время московского Сабантуя пройдет гонка на ялах

В этом году программа московского общегородского Сабантуя традиционно обещает быть очень насыщенной. На территории музея-заповедника «Коломенское» в импровизированных татарских и башкирских деревнях пройдут ярмарки изделий мастеров, концертные программы с участием артистов и творческих коллективов Москвы, Татарстана и Башкортостана, различные конкурсы и игры для детей и взрослых, турнир по борьбе на поясах корэш. Также, по просьбе татарской молодежи на Москве реке проведут регату — состязание на ялах. Подробнее о том, как главный праздник лета отметят в столице России, «Татар-информу» рассказал вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Московский Сабантуй — традиционно самый массовый. Он давно стал общегородским и является одним из самых ожидаемых летних событий в российской столице. На Сабантуй приходят не только москвичи и гости столицы, но приезжают желающие из ближайших регионов. И хотел бы подчеркнуть, что это не просто национальный праздник, это еще и место встречи друзей. И не только татар и башкир — представители всех народов России с семьями с большим удовольствием ходят на Сабантуй. Он превратился в подлинное торжество дружбы народов», — заметил собеседник агентства.

Ахметшин напомнил, что в оргкомитет московского Сабантуя входят представители Татарстана, Башкортостана и Автономии татар Москвы. Самая активная фаза подготовки к празднику приходится на май и июнь. При этом приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности. В частности, на территории, где проводится Сабантуй, ежегодно запрещается продажа алкогольных напитков. Немало времени уходит на подготовку площадки: возведение построек и монтаж основной стены начинают за десять дней до мероприятия, чтобы успеть к назначенной дате.

«Возродили праздник в Москве в 1989 году, с тех пор он стал ежегодным. За эти годы место проведения менялось несколько раз: он проходил в Измайловском парке, в Конноспортивном комплексе „Битца“, на территории Московского городского дворца детского творчества. А в музее-заповеднике „Коломенское“ в этом году пройдет в 11-й раз. „Коломенское“ — одно из исторических и живописных мест российской столицы. Очень красивое место для отдыха и прогулок. Сабантуи ассоциируются у нас с живописной природой», — объяснил полпред.

Он обратил внимание на то, что давним и надежным партнером московского Сабантуя выступает город Набережные Челны. Жители Автограда каждый год устанавливают на праздничной площадке импровизированную татарскую деревню. В этот раз за плетеной изгородью они представят гостям праздника настоящую деревянную татарскую избу с натуральными надворными постройками. Вместе со своей большой командой Сабантуй традиционно посетит мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Праздник посещал и мэр Москвы Сергей Собянин, частый гость — председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Алексей Валерьевич с удовольствием участвует в национальных играх и конкурсах Сабантуя. В прошлом году праздник с удовольствием посетила с мамой прославленная фигуристка Камила Валиева, которая последний раз на Сабантуе в деревне была совсем маленькой. Надеемся, что и в этом году праздник смогут посетить высокие и известные гости», — подчеркнул Ахметшин.

Общегородской Сабантуй в Москве пройдет 1 июля в 11.00 в музее-заповеднике «Коломенское».