Ахметшин обсудил с Чжоу Лицюнем подготовку к форуму «Ростки» и автопробег «Россия-Китай»

Фото: Полпредство Татарстана

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с Председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем подготовку к III международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Напомним, мероприятие пройдет 18-19 августа в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ, председатель Союза, членами которого являются более 4 тысяч китайских компаний, готов оказать поддержку в организации и проведении очередного форума.

Также Лицюнь рассказал, что Союз китайских предпринимателей и компания «Автодор» планируют вместе организовать в августе автопробег «Россия-Китай» по трассе М12 по маршруту «Екатеринбург-Казань-Москва».

Отмечается, что автопробег посвятят сотрудничеству двух стран и 80-летию Великой Победы. Председатель союза добавил, что в нем примут участие ведущие китайские автокомпании.