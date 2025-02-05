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Общество 5 февраля 2025 19:21

Ахметшин обсудил с Чжоу Лицюнем подготовку к форуму «Ростки» и автопробег «Россия-Китай»

Ахметшин обсудил с Чжоу Лицюнем подготовку к форуму «Ростки» и автопробег «Россия-Китай»
Фото: Полпредство Татарстана

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с Председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем подготовку к III международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Напомним, мероприятие пройдет 18-19 августа в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ, председатель Союза, членами которого являются более 4 тысяч китайских компаний, готов оказать поддержку в организации и проведении очередного форума.

Также Лицюнь рассказал, что Союз китайских предпринимателей и компания «Автодор» планируют вместе организовать в августе автопробег «Россия-Китай» по трассе М12 по маршруту «Екатеринбург-Казань-Москва».

Отмечается, что автопробег посвятят сотрудничеству двух стран и 80-летию Великой Победы. Председатель союза добавил, что в нем примут участие ведущие китайские автокомпании.

#полпредство рт в рф #форум РОСТКИ #Автопробег #Татарстан
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