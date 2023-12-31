Ахметшин: Наша мужественная молодежь достойно продолжает дело предков-победителей

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В 2023 году Россию продолжали испытывать на прочность, и все внимание общества было приковано к героям на передовой — бойцам спецоперации. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Но эти испытания только еще больше сплотили наш народ, активно поддерживающий верных и преданных сынов Отечества, тех, кто самоотверженно сражается за восстановление справедливости. Наша мужественная и сильная духом молодежь достойно продолжает дело предков-победителей, в том числе таких участников Великой Отечественной войны, как разведчик Ибрагим Хатямович Аганин и генерал армии Махмут Ахметович Гареев, 100-летие которых мы отметили в этом году», — сказал полпред.

Он подчеркнул, что в республике 11 участников специальной военной операции награждены высшей степенью отличия — звездой Героя России.

«Столкнувшись с новыми вызовами, мы с гордостью продемонстрировали всему миру, что в наших крови и характере — мужество, смелость и отвага», — приводит слова полпреда его пресс-служба.

В 2023 году Полпредство Татарстана в России провело много мероприятий для молодежи, и в 2024-м ведомство продолжит организовывать интересные проекты и встречи.

«В уходящем году много мероприятий Полпредства Татарстана было посвящено молодому поколению, участвовали в них и новые Герои России. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в 2023 году в Москве посетил три ведущих вуза — Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова. Встретился с их руководством и студентами, были подписаны соглашения о сотрудничестве», — отметил Ахметшин.

Он напомнил, что Совету молодежи исполнилось 10 лет. Молодые люди проявляют активность и инициативу, что вызывает чувство гордости, сказал вице-премьер.