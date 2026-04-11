Ахметшин на форуме «Мост Москва – Татарстан» призвал стремиться к исполнению мечтаний

Вице-премьер Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин на проходящем в столице России 11-м по счету Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан», сославшись на собственный опыт, призвал посетителей мероприятия стремиться к исполнению своих мечтаний.

Полпред РТ в РФ заметил, что ему удавалось добиваться осуществления мечтаний. Он хотел стать журналистом – и его статьи публиковались в республиканской прессе, дважды участвовал в съездах Союза писателей ТАССР.

Затем, по словам вице-премьера РТ, после окончания филологического факультета КГУ приоритеты сменились: он получил юридическое образование, работал в органах внутренних дел и дослужился до генерал-майора полиции.

«Никогда не думал, когда выращивал лук в деревне <...>, что я буду представлять наш великий Татарстан уже в Москве. Никогда не думал еще, что, выпускник <...> Финансового университета (на тот момент – Финансовой академии при Правительстве РФ – прим. Т-и), буду выступать перед вами на этой сцене. Мечты сбываются, к ним надо стремиться», – подчеркнул Равиль Ахметшин.

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова.