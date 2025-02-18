Ахметшин: «Мы не позволим исказить историческую правду о Победе»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В преддверии Дня защитника Отечества делегация Татарстана во главе с полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным отправилась в зону специальной военной операции, чтобы передать очередную партию шефской помощи для российских военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Командование группировки «Север» получило от татарстанцев три автомобиля УАЗ, два квадроцикла, мотоцикл, военную спецтехнику, генераторы, дроны, продукты питания, одежду и другие необходимые вещи.

В состав делегации, помимо Ахметшина, вошли мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, депутат Госдумы РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, меценаты Рустем Гатауллин и Рафаэль Фаизов.

С военнослужащими также встретились академик РАН, начальник Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков и руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

Во время встречи, в которой приняли участие мобилизованные и контрактники, Равиль Ахметшин вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма, почетные грамоты, подарки, командирские часы и памятную медаль «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву». Алексей Лемякин также вручил бойцам медали Министерства обороны России.

Обращаясь к защитникам, Равиль Ахметшин подчеркнул важность сохранения исторической правды, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы, и выразил уверенность в моральном духе и готовности бойцов защищать Отечество. Он отметил сложившиеся дружеские отношения с командованием группировки «Север», позволяющие оперативно реагировать на запросы военнослужащих.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

«В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 80 лет Великой Победы. И мы с вами никогда не позволим исказить историческую правду о ней. Никакое сверхсовременное оружие не заменит моральный дух и готовность защищать свое Отечество. Мы очень гордимся вами, нашими защитниками. Весь народ с вами!» – отметил Ахметшин.

Торжественное мероприятие завершилось чаепитием с татарскими сладостями и выступлением заслуженного артиста России и Татарстана Владимира Кудашева, который поздравил бойцов с наступающим праздником.

В формировании груза также приняли участие сотрудники и студенты Финансового университета при Правительстве РФ, которые сшили теплую одежду, меценаты Дагир Смакуев, Феликс Жамалиев, братья Хузины и мусульманская община подмосковного Орехово-Зуево во главе с Ильдаром Измайловым.