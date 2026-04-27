Ахметшин: Каждый год площадь орошаемых земель в РТ увеличивается на 1,5–3 тыс. гектаров

Каждый год площадь орошаемых земель в Татарстане увеличивается на 1,5–3 тыс. гектаров. Об этом исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов рассказал в интервью телеканалу «Дума-ТВ».

«Да, все 3 млн гектаров пашни на полив перевести невозможно, но где вода очень важна, она есть, – порядка 150 тыс гектаров обеспечиванием орошением. Параллельно развиваем и технологии. Каждый год система продолжает развиваться. Ежегодно на 1,5–3 тыс. га наращиваем», – отметил политик, двадцать лет руководивший Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Марат Ахметов объяснил, что агропромышленный комплекс Татарстана «Обычно у нас два года из пяти засушливы. Часто бывает и три из пяти. Но один год из пяти – очень засушливый. 2010 год стал для нас серьезной школой в части переосмысления вопросов мелиорации», – подчеркнул он.

По словам экс-главы Минсельхозпрода РТ, в благоприятные годы аграрии республики собирают по 5 млн тонн зерна, производят 2,3 млн тонн молока, а производство молока требует в том числе больших запасов сочных кормов, которые должны быть обеспечены достаточным количеством влаги.

«С учетом урока засушливого 2010 года мы пришли к выводу, что у нас должна быть своя программа мелиорации. Вложили около 1,5 млрд [рублей] на развитие системы, более 500 искусственных водоемов восстановили. При этом мы поделили затраты государства и товаропроизводителей, субсидировали до половины, а то и большую часть этих затрат. Построили десятки тысяч километров водоводов», – перечислил и. о. Председателя Госсовета РТ.

При этом политик добавил, что в последние годы регион очень активно участвует в федеральных программах. С их учетом «за последние пять лет более 13 млрд [рублей] вложили в развитие мелиорации», уточнил Ахметов. «Теперь мы имеем стабильное водообеспечение. <...> Комплекс этих мероприятий, думаю, и дальше обеспечит динамичное развитие сельского хозяйства Татарстана», – оценил нынешнюю ситуацию он.

Речь идет о федеральных госпрограммах «Земля», «Развитие мелиорации», «Вовлечение в оборот земель сельскохозназначения». В рамках федеральных и республиканских программ программ в республике реконструировано более 37,2 тыс. гектаров орошаемых земель, проложено свыше 280 километров водопроводов, закуплено более 300 единиц оросительной техники. Созданы противоэрозионные и полезащитные лесные насаждения, конкретизирует показатели пресс-служба Госсовета РТ.

За последние пять лет в мелиорацию Татарстана направлено 13,8 млрд рублей инвестиций. На 2026 год на орошение планируется потратить еще 3,8 млрд рублей. С 2012 года за счет средств республиканского бюджета реализуется программа строительства, реконструкции и капитального ремонта оросительных и осушительных систем. За этот период в регионе восстановлено 487 гидротехнических сооружений. К данному моменту на территории республики насчитывается 169 тыс. гектаров мелиорированных земель.