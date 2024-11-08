Ахметшин и Бахилов посетили Татарский центр культуры и искусств Касимова

Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и глава города Касимов Иван Бахилов посетили местный Татарский центр культуры и искусств.

Гостей встретил и рассказал о деятельности центра председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев. Также Ахметшина и Бахилова встретили в кафе «Татарская сказка», принадлежащем супругам Терегуловым.

«При поддержке, полном взаимопонимании, культурном обмене наши территории получат только положительные изменения. Конечно, в первую очередь, в культурно-историческом направлении, во-вторую – в промышленном», - добавил Иван Аркадьевич и поблагодарил Равиля Калимулловича за визит в город.

Как напомнили в пресс-службе Полпредства РТ, город Касимов - один из старейших в России. Это город двух культур, двух религий, двух историй – русской и татарской. Город более 200 лет был столицей удельного татарского ханства. Когда его упразднили, в Касимове возникла Татарская слобода, где поселились выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири.

Центром слободы на протяжении столетий была Ханская площадь. В последнее время повысился интерес со стороны историков, археологов, публицистов к прошлому города. Туристы приезжают с целью прикоснуться к истории, увидеть, как в центре России переплелись судьбы русских и татар, живущих дружно вместе. Много внимания развитию туризма в Касимове уделяют президент компании «Лакшери Вояж» Ирина Максимова, которая также приняла участие во встрече.

фото: полпредство РТ