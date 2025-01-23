Ахметова: В органы ЗАГС Татарстана в 2024 году обратилось более 600 тысяч граждан

По итогам 2024 года в Татарстане зарегистрировали более 127,3 тыс. актов гражданского состояния. Жители республики совершили примерно 430 тыс. юридически значимых действий, что на 11% больше показателя 2023 года. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

В органы ЗАГС в прошедшем году обратились свыше 600 тыс. граждан — каждый седьмой житель республики.

«Объявленный Президентом России [Владимиром Путиным] Год семьи стал самым узнаваемым, богатым на душевные, теплые события, эмоциональным годом. И дело даже не в количестве проведенных мероприятий, задействованных в них людей. Важно то, что люди, реальные семьи, трудовые династии, многодетные родители ощутили внимание к себе», — заявила Ахметова.

Руководитель Управления ЗАГС также выразила уверенность, что Год семьи стал важным событием на пути к укреплению семейных ценностей.