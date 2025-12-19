Ахметова: Прямая линия показала, что кадровый суверенитет – в фокусе государства

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным показала, что тема кадрового суверенитета – в фокусе государства, заявила «Татар-информу» исполнительный директор «Казанского открытого университета талантов 2.0» Аделя Ахметова.

«Президент подчеркнул, что Россия системно решает вопрос подготовки высококвалифицированных рабочих, способных выполнять сложные задачи, и отметил рост престижа рабочих профессий», – сказала она.

Важно также, по мнению Ахметовой, что Путин обозначил ключевые направления – развитие конкурсов, повышение качества образования и «сращивание» подготовки со стажировками и практикой на предприятиях.

«Для нас, как республиканского центра, это подтверждение правильного вектора: помогать детям не просто выбирать профессию, а проходить понятную траекторию – от кружков и олимпиад к проектам, наставникам и реальным задачам индустрии. И чем яснее для подростков связь между талантом, компетенциями и будущим вкладом в страну, тем сильнее мотивация учиться, пробовать и оставаться в созидательных направлениях – в науке, инженерии», – подчеркнула Ахметова.