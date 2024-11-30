Ахметов выпускникам татфака КФУ: Каждый из вас в душе готов отдать жизнь за родной язык

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В концертном зале «УНИКС» прошло праздничное мероприятие в честь 80-летия со дня основания отделения татарского языка и литературы Казанского федерального университета. В зале собрались выпускники разных лет, педагоги и те, кто в разное время работал в отделении.

Гостей торжественной встречи приветствовал председатель Комиссии при Главе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марат Ахметов.

«Необыкновенная национальная среда. От имени Раиса Татарстана, Государственного Совета и Правительства республики поздравляю вас с этим праздником. Отделение носит короткое имя — татфак, но здесь делают большие дела. Выбирая судьбу, каждый из вас в душе был готов отдать жизнь за родной язык. 1944 год — год основания отделения татарского языка и литературы — был сложным для нашей страны, но забота о нации, о языке оставалась важной. Мы должны и сегодня брать пример. Спасибо вам за то, что стоите на страже языка», — сказал он.

Как отметил Марат Ахметов, Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая выполняет большую работу и в рамках деятельности комиссии. Коллектив учреждения отмечен благодарностью Раиса Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ленар Сафин поблагодарил ветеранов и студентов вуза.

«Поздравляю с юбилеем. В первую очередь, обращаюсь к ветеранам, студентам, коллективу. Будьте счастливы и здоровы», — сказал он и вручил коллективу Высшей школы национальной культуры и образования КФУ похвальную грамоту университета.

Депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов вспомнил о том, как студенты татфака организовывали Дни татарской молодежи.

«Впервые Дни татарской молодёжи были проведены именно по инициативе студентов татфака, за что хочется их поблагодарить. От всей души поздравляю вас с большим юбилеем», — выразил он свои пожелания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин вспомнил студенческие годы.

«Ощущаю себя вчерашним студентом. Нас встречали наши педагоги. Я оптимист, говорю, что татарский язык никогда не исчезнет. Сегодня даже в крупных вузах Москвы работают татарские клубы. Как выпускник отделения, обещаю делать в Москве все, чтобы татарский язык, культура и традиции жили и процветали!» — пообещал он.

Автор текста: Гулюза Ибрагимова