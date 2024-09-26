Ахметов встретился с замспикера закпалаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмалом Саидовым

С заместителем спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директором Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмалом Саидовым встретился сегодня зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Встреча прошла в парламенте республики.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Акмал Саидов прибыл в Татарстан для участия в работе третьего Казанского международного юридического форума, который проходит в эти дни в столице республики на площадках IT-парка имени Башира Рамеева и Казанского федерального университета. В форуме принимает участие более 800 участников из 27 городов России и зарубежных стран.

На встрече в Госсовете парламентарии обсудили вопросы расширения многостороннего диалога Татарстана и Узбекистана в рамках российско-узбекистанского сотрудничества, в том числе межпарламентских связей.

Марат Ахметов поприветствовал гостя от имени руководства республики, а также отметил, что прошло уже более 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Узбекистан.

«Мы, безусловно, очень высоко ценим многолетнее продуктивное сотрудничество между нашими странами, – подчеркнул Марат Ахметов. – Но самое главное – это то, что эти отношения из года в год только укрепляются».

Марат Ахметов коротко проинформировал о социально-экономическом положении республики.

«Татарстан сегодня – опорный регион страны. Впервые в истории объем ВРП республики в 2023 году превысил 4,3 трлн рублей, – подчеркнул Марат Ахметов. – Ежегодно набирает хорошие обороты торгово-экономическое сотрудничество между странами. По итогам 2023 года товарооборот между РФ и Республикой Узбекистан составил 370 млн долларов. Такие дружеские отношения складываются благодаря личным близким отношениям Президентов России и Республики Узбекистан – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева», – отметил зампредседателя Госсовета республики.

Акмал Саидов выразил слова искренней признательности за радушный прием в Татарстане.

«Импульс нашему межпарламентскому диалогу придают лидеры России и Узбекистана, они показывают нам образец высокого профессионального и дружеского взаимодействия, – сказал Акмал Саидов. – Татарстан занимает лидирующие позиции в межрегиональном сотрудничестве двух государств и является одним из стратегических партнеров Узбекистана. Этому способствуют взаимодействие с национальными диаспорами, студенческие обмены, добрые традиции сотрудничества наших братских народов».

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала о работе института омбудсмена в Татарстане, о тесном взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Республике Узбекистан. Кроме того, как отметила Сабурская, в следующем году Институту Уполномоченного по правам человека в РТ исполняется 25 лет.

«Татарстан - в числе десяти регионов России, где впервые был принят закон об Уполномоченном по правам человека, – сказала она. – За четверть века были приняты десятки тысяч обращений».

Во встрече также приняли участие председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров, первый секретарь генконсульства Республики Узбекистан в Казани Камол Давронов и другие официальные лица.