Ахметов вошел в топ-10 медиарейтинга глав региональных парламентов
Председатель Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов вошел в десятку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ по итогам апреля 2026 года и занял второе место среди представителей Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».
В общем рейтинге Ахметов занял 10-е место с медиаиндексом 6 019.
Среди глав законодательных органов регионов Приволжского федерального округа выше Ахметова в рейтинге оказался только председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, занявший 5-е место.