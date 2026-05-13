news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 мая 2026 18:12

Ахметов вошел в топ-10 медиарейтинга глав региональных парламентов

Читайте нас в
Телеграм
Ахметов вошел в топ-10 медиарейтинга глав региональных парламентов
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов вошел в десятку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ по итогам апреля 2026 года и занял второе место среди представителей Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

В общем рейтинге Ахметов занял 10-е место с медиаиндексом 6 019.

Среди глав законодательных органов регионов Приволжского федерального округа выше Ахметова в рейтинге оказался только председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, занявший 5-е место.

#Марат Ахметов #медиарейтинг #Госсовет Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

13 мая 2026
Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

13 мая 2026
Новости партнеров