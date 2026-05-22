Исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов встретился с представителями татарской общественности Кировской области в здании Законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев, открывая встречу, подчеркнул, что такие встречи очень важны, и символично, что она проходит в Год единства народов России. Парламенты двух регионов активно взаимодействуют, проводят совместные заседания и обсуждают реализацию федерального проекта «Профессионалитет».

Ахметов поприветствовал представителей татарской общественности от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, правительства и парламента республики.

«Татарстан уделяет большое внимание поддержке представителей татарской общественности, проживающих в других регионах. Вот и сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы сохранения и развития традиций и культуры, родного языка, чем Татарстан, где проживает 2 млн татар, может помочь вам в этой части», – отметил Марат Ахметов.

Отдельно Ахметов остановился на вопросах социально-экономического развития республики. Татарстан динамично развивается, в прошлом году объем валового регионального продукта составил 5,7 трлн рублей. Планируется увеличить темпы, чтобы реализовать еще больше социальных и образовательных проектов в республике, добавил он.

Береснев отметил, что в Кировской области очень любят Сабантуй. Этот праздник стал уже общим и межнациональным. Три года назад Малмыжский район принимал гостей областного Сабантуя, а в прошлом году в Вятскополянском районе прошел XV Всероссийский сельский Сабантуй.

В Кировской области проживает более 26 тыс. татар (2,8% населения). Татары в основном живут в Вятскополянском, Уржумском, Кильмезском и Малмыжском районах, а также в Вятских Полянах и Кирове. В трех деревнях – Рыбная Ватага, Пестерево, Надежда – и в поселке Кильмез татары составляют больше половины населения.

В области работают шесть школ с изучением татарского языка и литературы, издается газета «Дуслык» на татарском языке, открыты библиотеки с книгами на татарском, действуют пять Домов культуры – центров татарской культуры.

Председатель Регионального духовного управления мусульман Кировской области Зуфар Галиуллин обратился к Ахметову с пожеланием, чтобы в области было больше детских садов и школ с обучением и воспитанием на татарском языке.

Ахметов предложил рассмотреть вопрос открытия татарских классов с учетом пожеланий родителей, а также проведения внеклассных мероприятий на родном языке. Эту схему сейчас используют и в Татарстане, стараясь расширить содержание внеклассной работы за счет национально-культурного компонента, пояснил он.

На вопрос о наличии учебников по татарскому языку представители общественности ответили, что проблем нет, учебники поступают.

В Кировской области активно занимаются сохранением культуры и традиций татар. С 1991 года в Сосновке работает народный ансамбль татарской песни «Идель». Также известны ансамбли «Шунские гармонисты», «Кояш», «Мирас», «Умырзая», «Шаян кызлар», детский ансамбль «Кояш нурлары». В области зарегистрированы региональная национально-культурная автономия татар, Конгресс татар Кировской области, общество татарской молодежи «Яшьлек», действуют два муфтията и мечети.

В завершение встречи Ахметов от имени Раиса республики передал активу татар Кировской области комплекты детской и взрослой литературы на татарском языке.

Ахметов находится в Кирове с рабочей поездкой для участия в совместном выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и комитета Заксобрания Кировской области по социальным вопросам. Парламентарии обсуждают кадровое обеспечение и эффективность реализации федерального проекта «Профессионалитет».