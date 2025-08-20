Ахметов рассказал, как Татарстану удалось сохранить экономику после распада СССР

Татарстану удалось сохранить свою экономику в 90-х годах благодаря сохранению советской основы и грамотной программе приватизации. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» рассказал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«В это время руководству республики удалось сохранить советский фундамент экономики, не ущемляя его. Поскольку народ и управленческие структуры не были готовы к работе с новым рынком, у нас была реализована политика мягкого вхождения в рынок», – пояснил он.

Особую роль сыграла собственная программа приватизации, которая была оптимальной и управляемой, добавил Ахметов.