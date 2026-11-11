Ахметов призвал депутатов «начинать с себя» в сохранении татарской идентичности

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Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов призвал депутатов “начинать с себя” в деле сохранения татарской идентичности. Об этом он заявил на заседании комитета татарстанского парламента по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В этом вопросе я хочу поднять тему личного примера. Какой пример подаём мы сами? Пока мы ищем вину в ком-то другом в вопросах сохранения языка и культуры, нам нужно начать с изменений в собственных действиях. Наша культура и традиции, костюмы, язык — все это нужно, прежде всего, нам», – сказал Ахметов.

Говоря о значении национального праздника Сабантуй, Ахметов подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития его культурного и духовного содержания. По его мнению, традиции праздника необходимо осмысливать глубже, раскрывая заложенные в них философские идеи и ценности.

Также он предложил разработать в рамках государственной программы тематические проекты, отражающие национальное своеобразие татарского народа, его историческое наследие, мировоззрение и самобытную культуру.