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Общество 11 ноября 2026 17:39

Ахметов призвал депутатов «начинать с себя» в сохранении татарской идентичности

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Ахметов призвал депутатов «начинать с себя» в сохранении татарской идентичности
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов призвал депутатов “начинать с себя” в деле сохранения татарской идентичности. Об этом он заявил на заседании комитета татарстанского парламента по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В этом вопросе я хочу поднять тему личного примера. Какой пример подаём мы сами? Пока мы ищем вину в ком-то другом в вопросах сохранения языка и культуры, нам нужно начать с изменений в собственных действиях. Наша культура и традиции, костюмы, язык — все это нужно, прежде всего, нам», – сказал Ахметов.

Говоря о значении национального праздника Сабантуй, Ахметов подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития его культурного и духовного содержания. По его мнению, традиции праздника необходимо осмысливать глубже, раскрывая заложенные в них философские идеи и ценности.

Также он предложил разработать в рамках государственной программы тематические проекты, отражающие национальное своеобразие татарского народа, его историческое наследие, мировоззрение и самобытную культуру.

#Марат Ахметов #госсовет рт #татарский язык #татарская культура
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