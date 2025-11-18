Ахметов предложил снять художественный фильм на основе биографии Туфана Миннуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вечере памяти к 90-летию народного писателя Татарстана, видного драматурга и общественного деятеля Туфана Миннуллина прозвучало предложение снять художественный фильм на основе его биографии. Как заявил в своем выступлении заместитель председателя Государственного совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан Марат Ахметов, созданию фильма будет оказана поддержка.

«Туфан Миннуллин наряду с тем, что был писателем, был и артистом, живущим неугомонной, полной поиска жизнью. Вспоминаются слова главного режиссера Камаловского театра Марселя Салимжанова: "Если бы не Туфан – татарский театр был бы сиротой". Наша Комиссия по сохранению языков с целью увековечения творчества Туфана ага, по его пьесе "Альмандар из деревни Альдермеш" пару лет назад сняла полнометражный анимационный фильм. Если в Татарстане есть режиссеры, сценаристы, чувствующие в себе смелость снять художественный фильм по биографии Туфана Миннуллина, мы от имени комиссии готовы принять обращение и осуществить это», – заявил Ахметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также отметил, что «Старик из деревни Альдермеш» – нужное для воспитания молодого поколения, философское произведение. Руководитель Комиссии напомнил, что совместно с телерадиокомпанией «Татарстан-Новый век» завершается работа над 16-серийным сериалом по произведению Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» ("Без луны нам звезда светит"). Сериал планируют выпустить в конце года, в нем также есть образ Туфана Миннуллина, отметил он.

«Туфан Миннуллин очень любил свой народ, а народ сделал великим его – своего сына. Есть слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова о нем. "Каждое сказанное Туфаном абый предложение – как содержание целой книги". В мероприятиях, встречах с его участием, когда рассматривали серьезные вопросы, мы ждали, что скажет Туфан абый. Он действительно свое мнение высказывал смело и умел говорить и о тех вещах, которые другим не нравятся», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В завершение вечера выступил депутат Государственного Совета Татарстана, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и подарил дочери Туфана Миннуллина букет цветов. В фойе театра была представлена выставка афиш спектаклей по пьесам Миннуллина.

Юлай Низаев