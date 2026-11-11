Ахметов поручил создать рабочую группу для оценки эффективности Сабантуев

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов по итогам заседания Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам республиканского парламента поручил создать рабочую группу для определения индикаторов, которые позволяли бы оценивать эффективность проведения Сабантуев.

Участники выездного заседания комитета обсудили реализацию государственной программы по сохранению национальной идентичности татарского народа. Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов отметил, что с каждым годом Сабантуи привлекают все больше людей.

При этом некоторые парламентарии усомнились в эффективности проведения Сабантуев за рубежом. «Сохранение единства татар – это не только проведение Сабантуя», – подчеркнул депутат и председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Участники заседания согласились, что необходимо придумывать различные меры для привития детям любви к татарской речи. Марат Ахметов при этом подчеркнул, что прежде чем обвинять кого-то в ухудшении ситуации с языком и национальной культурой, необходимо «начать с изменений в собственных действиях».

Вместе с тем политик обратил внимание на важность празднования Сабантуя для татарского народа и на характерную именно для татар философию, которая отличает состязания в его рамках.

«Возьмем к примеру татарскую борьбу, в ней главное – определение победителя в ходе справедливого соревнования. В татарской борьбе нельзя ставить подножки. А в других видах борьбы это допустимо. Почему же мы не воспринимаем это как философию?! Татарская душа ищет справедливости», – подчеркнул Ахметов.

«В каждом моменте Сабантуя заключена глубокая философия. Она коренится в традициях, жизни и деяниях народа. Ее статус никогда не следует принижать, к ней нельзя относиться легкомысленно. Она может стать нашим золотым путем к будущей жизни», – добавил он.

На этом же заседании руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров предложил включить азбуку «Әлифба» в Реестр нематериального культурного наследия народов России. Мероприятие прошло на площадке Исполкома ВКТ.

Гульнар Гарифуллина