Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода на заседании Госсовета РТ

Двадцать второе заседание Государственного Совета РТ, последнее в этой весенней сессии, состоится сегодня в Казани. На нем исполняющий обязанности Председателя Госсовета Марат Ахметов подведет итоги работы парламента в первом полугодии 2026 года.

Всего в повестку заседания внесено 16 вопросов, в том числе 10 республиканских законопроектов и один федеральный.

К первому чтению подготовлены 10 проектов законов. В частности, это законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о налоге на имущество организаций, о местном самоуправлении, о развитии малого и среднего предпринимательства и другие.

В первом чтении также будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях и в республиканские законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об адресной социальной поддержке.

Кроме того, депутаты обсудят вопрос об установлении Дня работника сферы закупочной деятельности РТ. А во время правительственного часа заслушают информацию о реализации демографической политики в республике.