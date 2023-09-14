Ахметов о послании Минниханова: В каждом предложении — глубокие идеи и цели на будущее

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Раис РТ Рустам Минниханов обратился к Госсовету Татарстана с посланием на 2024 год. Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поделился мнением об озвученных руководителем республики задачах.

«Надо будет еще раз продумать, осознать содержание послания, потому что в каждом его предложении заложены глубокие идеи и цели на будущее. В послании были обозначены задачи с учетом положения в стране, нашей республике, политической ситуации в мире», — сказал Ахметов.

В своем обращении Рустам Минниханов отметил большой вклад Комиссии в деле сохранения языковой среды. «Эта работа имеет большое значение для национального образования и культуры. За это хочу поблагодарить Марата Готовича Ахметова», — руководитель республики.

Еще один пункт выступления, который отметил, Марат Ахметов — сохранение родных языков.

«Это послание Раиса охватило все отрасли нашей республики. Большое внимание было уделено нашим участникам в специальной военной операции, защитникам родины, их семьям, необходимости оказать им поддержку и помощь. Образование, здравоохранение, сфера услуг, повышение качества жизни населения — учтены все сферы. Даже вопросу сохранения нашего родного языка уделено большое место, деятельность нашей комиссии Раис также оценил положительно», — сказал Марат Ахметов.