Ахметов на записи концерта в честь Тукая: Нам нужно быть достойными потомками поэта

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана и председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов поприветствовал участников телевизионного концерта «Татар сүзе – Тукай сүзе», запись которого прошла сегодня в театре Камала, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Телевизионное театрализованное поэтическое представление «Татар сүзе – Тукай сүзе» инициировано телерадиокомпанией «Новый век» совместно с Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан. Концертная программа посвящена жизни и творчеству классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Выступая перед артистами, Марат Ахметов заметил, что на протяжении последних лет участники конкурса «Татар сүзе» чаще всего обращаются к произведениям Габдуллы Тукая. Это подтверждает, что его творчество остаётся актуальным и широко востребованным, заявил он.

«Габдулла Тукай – очень чувственный, тонкий лирик и в то же время публицист, идущий по своему пути, ни разу с него не свернувший. Он – воплощение фундаментальной мысли, мастер сатиры и тот самый батыр (герой), который призывает свой народ к борьбе с теми, кто покушается на его свободу. В его гениально написанных произведениях можно найти ответы на вопросы, которые актуальны и сегодня», – подчеркнул и. о. Председателя Госсовета РТ.

По мнению Ахметова, выступления участников конкурса позволят глубже раскрыть духовное и культурное наследие татарского народа. «Габдулла Тукай – наше настоящее и будущее, мы счастливые потомки поэта. Мы выросли и учились на его произведениях. Прошло уже больше века со дня его рождения, но до сих пор ни одно его слово, ни одно стихотворение нисколько не потеряли смысла. Нам нужно быть достойными потомками Тукая, ведь он нам завещал, чтобы татарский народ жил и процветал», – акцентировал политик.

Участниками концерта стали финалисты Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе», народные и заслуженные артисты Татарстана, ведущие телеканала «Шаян ТВ», юные таланты из детской театральной студии «Апуш». Особое место в программе заняли музыкальные номера в исполнении победителей фестиваля «Сәйлән» и лауреатов международных конкурсов Рустама Хусаинова и Амелии Феофановой. Программа включала поэтические произведения, популярные песни на стихи Тукая и театрализованные номера.

Телевизионная премьера концерта состоится 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, в эфире телеканалов «ТНВ», «ТНВ-Планета» и «Шаян ТВ».