Ахметов: «КазаньФорум» – уникальная площадка международного сотрудничества

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов осмотрел выставку международного сотрудничества России и стран исламского мира, которая проходит в рамках форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Экспозиция включает инвестиционные и инфраструктурные проекты, а также продукцию малого, среднего и крупного бизнеса, представлены направления исламских финансов и промышленной кооперации.

«"КазаньФорум", безусловно, – уникальная площадка международного сотрудничества. С каждым годом организаторы набираются опыта, и каждая встреча нацелена на конкретный, практический результат, который определяет работу на последующий период», – подчеркнул он, комментируя итоги третьего дня форума.

Ахметов также сообщил, что принял участие во встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Узбекистана. По его словам, стороны обсудили итоги совместных проектов и определили дальнейшие направления взаимодействия.

«Состоялось предметное обсуждение, анализ результатов совместных проектов, ставились задачи на будущее. Такой подход очень важен. Особое значение это приобретает в текущих условиях, когда, по сути, решается судьба нашей страны. Сейчас мы видим, кто наши истинные союзники. И исламский мир здесь – один из ключевых партнеров. У нас близкие традиции, культура и история, поэтому наша общая судьба – быть вместе. В этом контексте значение подобных форумов, а КазаньФорум проводится уже в 17-й раз, трудно переоценить. С каждым годом растет их эффективность и результативность. Нам необходимо и дальше идти по этому пути, ведь, как известно, вместе мы – сила», – сказал Ахметов.

Он подчеркнул значимость крупных международных событий, проходящих в Татарстане, включая саммит БРИКС, КазаньФорум и предстоящий саммит стран АСЕАН, отметив их вклад в развитие международных связей региона.

«В рамках такого сотрудничества мы растем, набираемся опыта и ищем друзей и партнеров – как для бизнеса, так и для политического, культурного и гуманитарного взаимодействия. Для Татарстана это чрезвычайно полезно. Мы стремимся не просто следовать за другими, а идти на шаг впереди, чтобы делиться собственным опытом. При этом мы не стесняемся учиться у партнеров, перенимая их лучшие практики», – отметил исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ.

Ахметов также заявил, что Татарстан является динамично развивающимся регионом с высоким экономическим потенциалом. Он обозначил стратегическую цель – достижение валового регионального продукта в 10 трлн рублей к 2030 году.

«Именно поэтому мы ставим перед собой амбициозную цель: к 2030 году достичь объема валового регионального продукта в 10 трлн рублей. Именно через такие формы международного сотрудничества, не замыкаясь внутри республики или даже страны, мы находим успешных и полезных партнеров по всему миру», – заключил он.