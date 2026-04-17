Ахметов: Из-за низких закупочных цен на молоко аграрии РТ ежемесячно теряют 1,5 млрд руб.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов заявил о значительных потерях сельхозпредприятий республики из-за снижения закупочных цен на молоко. Об этом он сообщил на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле, передает пресс-служба Госсовета РТ.

«Прошу включить в проект решения нашу озабоченность этим вопросом, – обратился Марат Ахметов к законодателям Поволжья. – Татарстан является самым крупным производителем молока в России. Поэтому любые ценовые колебания на молочном рынке имеют огромное влияние».

По его словам, в первом квартале текущего года предприятия ежемесячно теряли около 1,5 млрд рублей. Средняя цена реализации сырого молока составляет 36 рублей за литр без НДС, что на 9 рублей ниже уровня прошлого года (снижение на 25%), а с начала года – на 3 рубля (минус 8%).

Законодатели ПФО поддержали позицию Татарстана. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил, что в прошлом году цена достигала 45 рублей за литр, при этом сейчас закупочные цены снизились, а розничные – выросли. «В первую очередь, я считаю, нужно решить вопрос с экспортом, – отметил Владимир Невоструев. – На наших предприятиях накопились большие запасы сыра… Здесь необходима поддержка Министерства сельского хозяйства РФ».

Заседание открыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, который подчеркнул, что в округе проживает 8 млн сельских жителей – около 8% населения округа, и регионы активно работают над повышением качества жизни на селе. Он отметил также развитие АПК, в том числе за счет внедрения новых технологий.

Законодатели указали, что ПФО обладает значительным аграрным потенциалом и обеспечивает продовольственную независимость страны: уровень самообеспеченности превышает нормативные 85,5%, а по мясу, молоку и яйцам – более 100%.

Татарстан был отмечен как один из лидеров по экспорту сельхозпродукции. Республика занимает ведущие позиции в округе по производству картофеля и овощей – около 100 млн тонн в год (15% от показателей ПФО), а также по числу агроклассов – их в регионе 42.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

По итогам прошлого года объем сельхозпродукции в Татарстане впервые превысил 400 млрд рублей, а с учетом переработки – около 800 млрд рублей. Республика занимает первое место по валовому надою молока.

За последние пять лет в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлечено 193 млрд рублей инвестиций, около четверти всех капитальных вложений в ПФО приходится на Татарстан.

В регионе активно развивается фермерство: действует 401 тыс. личных подсобных хозяйств, 2,6 тыс. фермерских хозяйств и 420 сельхозкооперативов. В 2025 году малые формы хозяйствования произвели продукции на 160 млрд рублей. Их поддержка составила 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и 1,6 млрд рублей из республиканского.

«Несмотря на явные успехи, в целом экономика сельского хозяйства непростая… В целом экономика сельхозотрасли сегодня требует детального анализа. Товаропроизводителям нужна стабильность, определенность и предсказуемость, без резких скачков цен и условий», – сказал Ахметов.

Участники заседания также обсудили развитие сельских территорий. В рамках профильной госпрограммы в Татарстане в 2025 году было направлено 4,1 млрд рублей: построено 5,6 тыс. кв. метров жилья (75 семей улучшили условия), возведены социальные объекты, проложено 18,3 км коммунальных сетей, отремонтированы дороги и объекты культуры, благоустроено 68 территорий. В 2026 году финансирование программы увеличится до более чем 10,6 млрд рублей.

Итоги заседания подвел Председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин. «На Совете законодателей ПФО мы продолжили анализировать опыт внедрения новых инструментов развития агропрома… Без этого село не удержит людей, а продовольственный суверенитет окажется под угрозой», – заявил он.

Он добавил, что предложения, выработанные в ходе заседания, будут направлены на федеральный уровень. «Уверены, что успешный опыт ПФО будет востребован всей страной», – подчеркнул Люлин.

В заседании приняли участие представители регионов округа, в том числе глава Марий Эл Юрий Зайцев, руководители законодательных органов и молодежных парламентов при заксобраниях округа.