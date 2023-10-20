Ахметов: «Если регионы не выпускают учебники на национальных языках, где мы их возьмем?»

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Любовь и интерес к родным языкам нужно прививать людям с детства. Для этого необходимо, чтобы в школах были учебники на этих языках. Но в некоторых регионах в течение года не выходит даже одного пособия на национальном языке, что делает невозможным процесс их поставки в школы. Об этом на заседании Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«По учебникам идет работа. Она очень многотрудная и тяжелая. К концу октября по заявкам школ будут доставлены в районы учебники и художественная литература для 1–9-х классов по чувашскому языку — почти 5 тыс. экземпляров, 1,4 тыс. по удмуртскому, 100 по мордовскому (он не уточнил, о каком языке идет речь — эрзянском или мокшанском — прим. Т-и). Было бы легче, если бы можно было выкупить готовые учебники, но если республика в год ни одной книги на своем языке не выпускает, разве мы можем это делать у себя?» — отметил спикер.

Далее Марат Ахметов обратил особое внимание на подготовку би- и полилингвальных педагогов. Следует улучшить качество образовательного процесса, подчеркнул он.

По этому вопросу выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, на сегодняшний день в Татарстане работают свыше 3 тыс. учителей родных языков, еще 14 тыс. преподают предметы на татарском языке.

«Всего в Татарстане работают 730 школ с родным языком обучения, из них 600 — с татарским языком преподавания. Средний возраст педагогов — 48 лет. Укомплектованность школ кадрами составляет 98,2%. Доля молодых учителей — более 25%», — заметил министр.

«Проблема нехватки педагогических кадров остается актуальной. На начало учебного года потребность в них составила около 2 тыс. человек. Больше всего учителя востребованы в городах Казань и Набережные Челны, Альметьевском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском районах», — добавил он.

При этом подготовка би- и полилингвальных специалистов осуществляется в республике только по стипендиальной программе. В год по ней поступают 150 человек.