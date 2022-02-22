Ахметов: Экономическому положению Кукморского района могут позавидовать районы-нефтяники

В Кукмор с рабочим визитом прибыли заместитель председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, депутаты Государственного Совета РТ Камиль Нугаев и Римма Ратникова, которые приняли участие в заседани районного Совета 4-го созыва. Об этом пишет «Трудовая слава».

Перед заседанием гости ознакомились с деятельностью общества «Расплав» в промышленном парке «Кукмор», затем — кооператива «Татар балы».

Глава района Сергей Димитриев отметил, что Кукморский район успешно завершил 2021 год. Была проведена большая работа по развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, являющихся основным фактором развития района.

Заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Марат Ахметов в свою очередь высоко оценил трудовую деятельность Кукморского района.

«С вашим краем я знаком уже давно. Были времена, когда я трудился на руководящих должностях в соседнем районе, и мы оказывались соперниками, коллегами. Уже тогда мы перенимали опыт Кукмора, использовали его новшества у себя. Это было прекрасное сотрудничество», — сказал Ахметов, отметив, что Кукморский район — это образцовый, имеющий высокий статус, динамично развивающийся, единственный в Татарстане, награжденный Орденом.

Марат Ахметов также отметил, что экономическому положению района могут позавидовать многие районы-нефтяники. «В настоящее время в районе производится валовой региональный продукт на сумму 17 млрд. рублей, рост по сравнению с прошлым годом увеличился на 12 процентов. Если все запланированные проекты будут реализованы, то в районе имеется возможность производства внутреннего регионального продукта в объеме не менее 30 млрд рублей», — резюмировал он.