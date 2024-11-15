Ахметов: Диалог с Китаем носит для Татарстана приоритетный характер

Диалог с Китаем носит для республики Татарстан приоритетный характер. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов на форуме «РОСТКИ».

«В последние годы Китайская Народная Республика неизменно входит в пятерку наших ключевых внешнеторговых партнеров. За последние пять лет – с 2019 года – наш товарооборот по самой широкой номенклатуре товаров промышленности и народного потребления вырос почти в шесть раз и по итогам 2023 года приблизился к 22 миллиардам юаней – это чуть больше 3 миллиардов долларов США. Прогнозируемые итоги года позволяют говорить о его дальнейшем динамичном росте», - отметил Ахметов.

Зампред Госсовета Татарстана также напомнил, что с 2014 года в составе торгпредства России работает торговый экономический представитель республики, с 2016 года в Казани работает генеральное консульство КНР. Кроме того, в татарстанских вузах обучаются более 2,6 тысяч студентов из Китая.

«На территории нашей республики реализуют свои проекты ведущие китайские инвесторы. Невозможно не отметить компанию Haier. Завершается первый этап крупнейшего в Российской Федерации логистического центра имени Дэн Сяопина. Уже первые партии товаров в пути», - добавил Марат Ахметов.

Татарстан, как один из субъектов России, тоже вносит свой значимый вклад в реализацию «уникального формата» межрегионального взаимодействия между регионами России и некоторыми провинциями Китая «Волга-Янцзы». Ещё одним инструментом развития взаимоотношений между двумя странами стал форум «РОСТКИ».

«Я надеюсь, что форум, который станет доброй традицией в будущем, будет способствовать дальнейшему продолжению всеобъемлющего, равноправного, доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в том числе и регионами, затронет весь спектр торгово-экономического, научно-технического, образовательного, культурного и гуманитарного сотрудничества», - заключил Ахметов.