Ахметов дал старт зональным совещаниям по поддержке деловой активности сельчан

Масштабные зональные семинары-совещания по вопросам повышения деловой активности сельчан стартовали в Татарстане. Первую в этом году встречу с фермерами и главами сельских поселений провел в Новошешминском районе исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В рамках рабочей поездки Марат Ахметов возложил цветы к мемориалу ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

«Недавно страна масштабно отметила 81-ю годовщину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Очень важно отдавать дань уважения и памяти павшим солдатам в той страшной войне, а сегодня и участникам СВО, их семьям. Они ценой собственной жизни обеспечивают нам победу», – сказал Марат Ахметов.

Зональные совещания, посвященные вопросам господдержки сельского бизнеса, развития фермерства и личных подсобных хозяйств, проводятся в Татарстане уже 18-й год подряд. Депутаты Госсовета совместно с Минсельхозпродом РТ обсуждают с сельчанами проблемные вопросы и предложения по совершенствованию мер поддержки.

В ходе визита участники совещания посетили крытый футбольный манеж «Ялкын», открытый два года назад. Глава Новошешминского района Егор Тарнавский отметил, что рядом ведется капитальный ремонт школы почти на 300 мест с IT-направлением, а также планируется создание площадки для картинга.

Кроме того, Марат Ахметов ознакомился с работой племенного конного завода в селе Слобода Петропавловская, где разводят чистокровных орловских рысаков. Сегодня на предприятии содержатся 100 голов. Лошади из Новошешминского района становятся призерами республиканских и федеральных соревнований, а также поставляются в КНДР и страны Центральной Азии – всего в девять государств. В этом году орловская рысистая порода отмечает 250-летие, а в сентябре на Казанском ипподроме пройдет Всероссийский фестиваль орловского рысака.

Также делегация посетила предприятие «АгроРаздолье» в поселке совхоза Красный Октябрь, которое обрабатывает 36 тыс. гектаров земли, что составляет треть районного фонда пашни. В компании работают 260 человек.

Основные вопросы развития агропромышленного комплекса обсудили на заседании в районном Доме культуры. Марат Ахметов подчеркнул важность ежегодного диалога с сельчанами.

«Совместно с вами мы вырабатываем конкретные предложения по совершенствованию республиканского законодательства, выработке дополнительных мер поддержки малого агробизнеса, стимулирования социальной и деловой активности сельчан», – сказал он.

По словам Марата Ахметова, валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2025 года составил 5,7 трлн рублей, индекс промышленного производства достиг 109,9%, а объем валовой продукции сельского хозяйства – 400,3 млрд рублей.

«Отношение руководства республики к сельскому хозяйству всегда было приоритетным, и такая политика продолжается до сих пор. Ни в одном другом субъекте страны нет такого внимания именно к сельскому хозяйству и сельскому укладу жизни», – отметил Марат Ахметов.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство остается базовым элементом сохранения сельского уклада жизни, культуры и традиций.

«Татарстан – один из самых успешных субъектов Российской Федерации. Сельское хозяйство является базовым элементом сохранения сельского уклада жизни, а от этого, в свою очередь, зависит развитие деловой активности сельчан, в большей степени его занятости, а по большому счету – и сохранение культуры и традиций, родных языков, воспитание молодого поколения», – заявил Марат Ахметов.

По его словам, около 40% сельхозпродукции в Татарстане производится малыми формами хозяйствования.

Отдельно исполняющий обязанности председателя Госсовета остановился на проблеме низких закупочных цен на молоко.

«Эта тема особо чувствительна для малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств. Но даже та единственная корова, которая есть в личном подсобном хозяйстве, позволяет сохранять сельский образ жизни народа на земле», – подчеркнул он.

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский сообщил, что муниципалитет занимает 11-е место в республиканском рейтинге социально-экономического развития. В районе работают 11 сельхозорганизаций и 45 фермерских хозяйств, которые обрабатывают 88 тыс. гектаров пашни.

«Одной из основ развития сельского хозяйства является постоянное повышение деловой активности сельского населения, поддержка разных форм предпринимательства на селе. КФХ вносят большой вклад в развитие села и агропромышленного комплекса в целом», – отметил Егор Тарнавский.

Он также сообщил, что в районе планируют построить современный кормовой центр и продолжить развитие семейных ферм, которых сегодня насчитывается 28.

С основным докладом выступил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он заявил о снижении поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

«Наиболее крупные потери в районах с большим поголовьем скота – Балтаси, Арск, Актаныш, Мамадыш, Буинск, Муслюмово. За 1 квартал текущего года имеется дальнейшее снижение поголовья коров на 3485 голов КРС, в том числе 3136 коров», – сообщил Марат Зяббаров.

По его словам, основная причина – низкие закупочные цены на молоко. «Сейчас закупочная цена молока составляет 25 руб. 99 коп. за килограмм. При такой цене годовая выручка на корову составляет порядка 90 тыс. рублей при затратах только на корма 30 тыс. рублей», – отметил министр.

Марат Зяббаров также рассказал о запуске гранта «Агромотиватор» для участников специальной военной операции. Размер поддержки составит до 7 млн рублей, заявки принимаются до 8 июня.

Министр отдельно остановился на реализации федерального проекта «Кадры АПК». По его словам, за шесть лет в сельской местности ввели 65 тыс. кв. метров жилья для 901 семьи, а также выдали 5 тыс. льготных кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 15,3 млрд рублей.

«Особое внимание хочу уделить программе, оказавшейся наиболее востребованной, – строительству жилья, предоставляемого по договорам найма. Этот механизм позволяет закрепить специалиста к месту работы, а не просто предоставить финансовую помощь», – подчеркнул Марат Зяббаров.

Он добавил, что в 2026 году планируется построить 17 малоэтажных жилых комплексов на 241 дом в семи районах республики.

Подводя итоги встречи, Марат Ахметов призвал глав муниципалитетов уделять особое внимание развитию малого агробизнеса и поддержке сельчан.

«Нет ни одного совещания, где бы Раис республики не спрашивал о малых формах, о поголовье, личных подсобных хозяйствах. Да, бывает сложно, вопросов на селе много, стареет население, мы эти проблемы понимаем, но при этом команды в районах должны постараться максимально от себя возможное сделать», – сказал он.

«Уровень развития малого агробизнеса, деловой и общей активности сельского населения – это одни из самых главных критериев в оценке эффективности работы глав муниципалитетов. Работа с людьми на местах – основная задача муниципальной власти», – подчеркнул Марат Ахметов.

Следующие зональные совещания в мае-июне пройдут в Мензелинске, Буинске и Арске.