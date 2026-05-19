Ахметов: Авторская журналистика с объективной критикой всегда будет востребована

Журналисты региональных СМИ не уступают федеральным в профессионализме, человечности и оперативности в работе. Об этом заявил и.о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на встрече с главными редакторами республиканских СМИ, приуроченной ко Дню печати РТ.

«Татарстан – лидер национальной прессы. У нас ни дня не проходит без каких-либо событий, и люди хотят получать информацию здесь и сейчас, поэтому важна оперативность. Ваше главное преимущество – вы очень близки к населению, умеете профессионально реагировать на их запросы, нужды и чаяния», – сказал он журналистам.

В республике зарегистрировано 638 средств массовой информации, из них 312 – газет и журналов на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках, заметил и.о. Председателя Госсовета РТ.

По его мнению, сегодня журналист – это консультант, юрист, защитник, человек, который доносит до власти проблемы общества. «Умение находить информацию, проверить ее, вести честный разговор – это очень важно читателям. И качественная авторская журналистика с объективной критикой, настоящими эмоциями всегда будет востребована», – убежден Ахметов.

Как председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, он отдельно поблагодарил журналистов за совместную работу в этой сфере.

«Язык – это часть культуры, национальной идентичности. Конечно, мы должны сохранить свою национальную идентичность, в том числе татарский язык. Я убежден, если человек любит свой родной язык, то он с уважением будет относиться к языкам других народов. Уважение к родным языкам – наше духовное качество, которое объединяет всех нас в одну большую дружную семью под названием "Татарстан"», – отметил он.

Ахметов также поблагодарил представителей СМИ за то, что рассказывают о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о современных героях специальной военной операции.

Кроме того, он попросил журналистов почаще освещать жизнь в сельской местности. «Сельский образ жизни тоже заслуживает внимания. К сожалению, значительно потеряли престиж сельского образа жизни. А ведь деревня – это целая философия, там наши корни, традиции, родной язык. Вы могли бы повлиять на восстановление привлекательности села. Это очень трепетный вопрос», – подчеркнул он.

Ахметов напомнил, что в республике реализуется немало проектов, которые уже повлияли на «облик деревень и сел».

«Но нам бы усилить работу по повышению привлекательности, престижа сельского образа жизни, не только сельского хозяйства», – добавил он.

В завершение своей речи Ахметов поблагодарил журналистов за труд, стремление донести правду, желание помочь людям.

С профессиональным праздником журналистов также поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он отметил, что сейчас в медиаотрасли происходят значительные изменения. И в первую очередь они связаны с развитием технологий.

«Конечно, очень много вопросов, много трудностей, изменений в нашей отрасли. К нам приехал коллега из "Дзена". И вчера даже спорили о том, что мы сейчас изучаем много технологий. Но главный вопрос, который возник: на что все же делать упор? Они делают упор на слово. Искусственный интеллект, знания алгоритмов – это все равно инструменты, такие же инструменты, как ручка, карандаш. Поэтому важным, самым главным остается слово, умение донести информацию до читателя», – заявил он.

По случаю Дня печати Татарстана в Госсовете РТ была организована фотовыставка участников проекта «ТАТМЕДИА. Новые имена» – молодых журналистов, в том числе «Татар-информа».

«Это те, кто уже заявил о себе в журналистике. Они энергичны и пришли в сферу медиа с новыми идеями и готовы их реализовать. В проекте принимают участие 32 творческих сотрудника – корреспонденты, SMM-специалисты, web-редакторы, верстальщики, ведущие теле– и радиопрограмм – из 10 районов Татарстана. Они работают в эпоху цифровых медиа, искусственного интеллекта и мультимедийности. Они одинаково хорошо владеют словом, чутьем и видят чуть больше других», – рассказала автор проекта, PR-директор «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

Завершилось праздничное мероприятие вручение наград наиболее отличившимся журналистам.