Ахметов: Антикоррупционные практики должны действенно работать на всех уровнях

Общая задача – сделать так, чтобы эффективные антикоррупционные практики и профилактические меры действенно работали на всех уровнях – от руководителей до рядовых граждан. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Особое внимание в республике уделяется реализации антикоррупционной политики – это важнейший аспект обеспечения устойчивого экономического развития и общественной стабильности. В Татарстане успешно функционирует специальный орган, реализующий комплекс мер по профилактике и противодействию коррупции во взаимодействии с федеральными структурами и прокуратурой», – рассказал он.

Ахметов отметил, что антикоррупционная политика непосредственно влияет на эффективность государственного управления, уровень доверия граждан к власти, инвестиционную привлекательность регионов, устойчивость экономического развития.

«Коррупция – это глобальный вызов. И противодействие коррупции требует не только консолидации усилий на уровне государства, бизнеса и общества, но и развития международного сотрудничества. Вопросы противодействия коррупции активно обсуждаются в двустороннем российско-китайском формате. Обе стороны исходят из понимания того, что важность укрепления законности, неотвратимости наказания за коррупционные преступления – это наша общая ценность», – подчеркнул он.

По словам депутата, Россия рассматривает противодействие коррупции как одну из ключевых задач и последовательно усиливает меры борьбы с ней. «Противодействие коррупции рассматривается как важное условие достижения целей национального развития. Сформирован комплекс специальных законодательных и подзаконных нормативных актов по основным направлениям государственной антикоррупционной политики. Текущий этап можно назвать этапом формирования практики правоприменения», – сказал он.

Говоря о форуме «Ростки», Ахметов заметил, что это мероприятие вносит весомый вклад в развитие российско-китайских отношений. По его мнению, это – «значимое событие, символический мост между культурами и экономикой двух стран».

«Торгово-экономические связи растут быстрыми темпами, и весомый вклад в их развитие вносит Татарстан – регион, который давно сотрудничает с Китаем. Ценность форума повышает также то, что он не ограничивается двусторонним форматом. В его работе участвуют представители других государств. Вектор обсуждаемых вопросов достаточно широк: промышленность, сельское хозяйство, торговля, научная деятельность, гуманитарная сфера», – заявил парламентарий.

Заместитель генерального секретаря Союза китайских предпринимателей в России Ван Сяожань добавил, что антикоррупционные меры России и Китая схожи: существуют наказание и профилактика.

«В Китае значительно усилили антикоррупционные меры. За десять лет председательства Си Цзиньпина были наказаны более 600 тыс. чиновников за коррупцию разного уровня. В 2014 году седьмого по значимости человека в Правительстве посадили на пожизненный срок за коррупцию. Очень жесткие решения на этот счет. Трудолюбивый китайский народ ненавидит коррупцию», – сообщил он.

Сяожань также заверил, что китайские предприниматели в России работают честно. «Это без сомнения. Штаб-квартиры находятся в Китае. Там каждая копейка под контролем, очень много отчетов. Они просто не смогут отчитаться, и при возвращении в случае нарушения им будет очень плохо», – уточнил он.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.