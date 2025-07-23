«Ахмат» хочет арендовать полузащитника «Спартака» Зорина еще на один сезон

Фото: fc-akhmat.ru

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился комментариями по поводу возможной повторной аренды полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

Мы обозначили свою позицию и ждем реакции «Спартака». Если он будет согласен – с удовольствием», – сказал Ахмед Айдамиров «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в минувшем сезоне Зорин отыграл 14 матчей за «Ахмат», где забил два мяча. К грозненцам Даниил присоединился в феврале 2025 года.

В данный момент «Ахмат» идет на 14-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 27 июля в 15:00 по мск.