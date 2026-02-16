news_header_top
«Ахмат» ведет активные переговоры со «Спартаком» об аренде Хлусевича

Фото: spartak.com

Грозненский «Ахмат» близок к аренде флангового защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник, клубы ведут активные переговоры.

По данным издания, несмотря на интерес к футболисту со стороны нескольких других команд, именно грозненцы находятся в приоритетной позиции и ближе всех к заключению сделки.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за красно-белых 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Действующий контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Экспертная оценка его трансферной стоимости, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.

#фк спартак #фк ахмат
