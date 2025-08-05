news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 17:35

«Ахмат» уволил главного тренера после 3 туров РПЛ. Вскоре объявят о назначении Черчесова

Читайте нас в
Телеграм
«Ахмат» уволил главного тренера после 3 туров РПЛ. Вскоре объявят о назначении Черчесова
Фото: fc-akhmat.ru

Грозненский «Ахмат» уволил с поста главного тренера Александра Сторожука. Об этом сообщается на официальных ресурсах клуба из столицы Чечни. Сообщается, что вместе со Сторожуком «Ахмат» покинет весь его штаб.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Сторожук провёл в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:7.

Также уже стало известно имя нового главного тренера грозненцев. По информации «Чемпионата», клуб уже достиг предварительных договоренностей со Станиславом Черчесовым. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тренеру предложен долгосрочный контракт. Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

#фк ахмат
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025