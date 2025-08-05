«Ахмат» уволил главного тренера после 3 туров РПЛ. Вскоре объявят о назначении Черчесова

Фото: fc-akhmat.ru

Грозненский «Ахмат» уволил с поста главного тренера Александра Сторожука. Об этом сообщается на официальных ресурсах клуба из столицы Чечни. Сообщается, что вместе со Сторожуком «Ахмат» покинет весь его штаб.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Сторожук провёл в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:7.

Также уже стало известно имя нового главного тренера грозненцев. По информации «Чемпионата», клуб уже достиг предварительных договоренностей со Станиславом Черчесовым. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тренеру предложен долгосрочный контракт. Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.