«Ахмат» расстался с шестью игроками

Фото: fc-akhmat.ru

Пресс-служба «Ахмата» объявила о расставании с шестью футболистами.

Команду покинули Арсен Адамов, Даниил Уткин, Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев, сообщает источник.

«Владислав Камилов перешел в «Ахмат» в сентябре 2022 года, проведя за это время 87 матчей за клуб, забив 5 голов. Семь лет выступал за «Ахмат» Евгений Харин. За это время в активе игрока 142 матча в официальных турнирах и 11 забитых голов. Александр Жиров провел за «Ахмат» полноценный прошедший сезон, сыграв 28 матчей и забив 2 гола. Минкаил Мацуев долгое время выступал за молодежный состав, в последние годы провел пять матчей в официальных турнирах в составе первой команды. Родриго Руис Диас присоединился к коллективу на зимних сборах, успев провести за грозненский клуб в официальных турнирах 14 матчей, отметившись одним забитым мячом. Благодарим каждого за время совместной работы. Спасибо, парни! Удачи вам!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Ахмат» финишировал 14-м в таблице РПЛ минувшего сезона. Грозненцы попали в зону стыковых матчей, в соперники им попался «Урал». В первом матче «Ахмат» уступил (1:2), после чего команду покинул ее главный тренер Сергей Ташуев. Во втором матче грозненцы победили со счетом 2:0 и сохранили прописку в РПЛ.