«Ахмат» примет «Рубин» в Грозном в матче РПЛ

«Рубин» и «Ахмат» проведут в Грозном матч 20-го тура чемпионата России по футболу.

Для казанского клуба этот матч станет уже третьим официальным в 2022-м календарном году. В двух предыдущих играх «Рубин» поочередно проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Премьер-Лиги и обыграл дома волгоградский «Ротор» в 1/8 финала Кубка России.

Перед матчем в Грозном команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Рубин» имеет на своем счету 22 очка и всего на 3 балла опережает зону стыковых матчей. В свою очередь, «Ахмат» с 30 баллами в случае победы может приблизиться к идущему на третьем месте ЦСКА на дистанцию всего в 3 очка.

Сегодняшнюю встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.