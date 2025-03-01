news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 1 марта 2025 20:55

«Ахмат» дома обыграл «Рубин» в матче 19 тура РПЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Ахмат» дома обыграл «Рубин» в матче 19 тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Ахмат» добыл волевую победу над «Рубином» (2:1) в матче 19 тура РПЛ. По ходу встречи казанцы вели со счетом 0:1.

В первом тайме казанцы отличились уже на 10-й минуте. «Рубин» организовал быструю контратаку, в результате которой Мирлинд Даку обостряющей передачей вывел Дардана Шабанхаджая один на один. Австриец в ближнем бою уверенно переиграл вратаря грозненцев Георгия Шелию – 0:1.

Восстановить паритет «Ахмат» сумел в конце первого тайма. На 41-й минуте Никола Чумич сыграл рукой в штрафной «Рубина», после чего главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в ворота казанцев. Защитник грозненцев Гандри не промахнулся с точки – 1:1.

Победный мяч «Ахмат» забил в начале второго тайма. На 63-й минуте Гандри замкнул головой передачу Лечи Садулаева с углового удара – 2:1.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках РПЛ дома против «Спартака» 9 марта.

#фк рубин #футбол #фк ахмат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

28 февраля 2025