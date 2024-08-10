Ахмадиева: Участники Kazan Digital Week открывают офисы в Татарстане

Татарстан проводит активную работу в преддверии Kazan Digital Week. Это отражается в спикерах разного уровня, которые прибудут на площадку, а также насыщении выставки различными мероприятиями, в том числе для молодежи. Об этом в интервью каналу «Россия-24. Татарстан» заявила ректор Казанского института культуры, заместитель председателя рабочей группы по подготовке к событию Роза Ахмадиева.

«Еженедельно мы встречаемся со всеми министерствами и ведомствами и видим, насколько наша республика проводит активную работу, что отражается в спикерах международного уровня, республиканского уровня, федерального уровня. Мы видим именно представителей бизнес-направления. Свои показы на выставке представляют как вузы, так научные организации, как нашей республики, так и федеральные площадки, зарубежные площадки», — поделилась она.

По словам Ахмадиевой, отражают эффективность работы республики в этом направлении результаты выставок прошлых лет. Так, по итогам 2023 года отмечено, что участники события открывают офисы в Татарстане, что дает новые рабочие места. Вузы и научные организации совместно с министерствами и ведомствами публикуют статьи о своих наработках. Выыйдет сборник таких материалов, а лучшие труды войдут в журнал ВАК.

Гостями в Kazan Digital Week — 2024 станут спикеры, модераторы, федеральные министры. Возможность встретиться с ними получит и молодежь — студенты, молодые ученые, у которых есть какие-либо наработки, реализованные стартапы. Также запланировано участие представителей творческих направлений — на открытии и закрытии выставки будет представлена экспозиция с предметами декоративно-прикладного творчества. Будет организован и стенд для учащихся базовой кафедры телевидения. Ожидается, что они смогут взять интервью у участников.

Международный форум состоится в Казани с 9 по 11 сентября в выставочном центре «Казань Экспо». Событие соберет предпринимателей, специалистов в области информационных технологий, представителей госорганов России и зарубежных государств.