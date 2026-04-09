Ахмадиева: Творческие вузы перестраиваются на проектное обучение

В российских творческих вузах происходит перестройка образовательной системы с классической фундаментальной модели на проектное обучение. Об этом на проходящем в Казани Российском венчурном форуме заявила ректор КазГИКа Роза Ахмадиева.

«Мы смогли перестроить систему образования. Это было непросто, потому что сложно резко перестраиваться с классической системы. Но фундаментальное знание строится именно на проектной деятельности», – поделилась своим пониманием ситуации спикер.

По ее словам, творческие специалисты работают в режиме 24/7, поэтому их вузы нуждаются в постоянном преобразовании и развитии.

«Помимо того, что днем репетируем, еще и мероприятия проходят вечером. Мы практически 24/7 служим нашей стране. Поэтому нам как никому необходимо постоянно учиться», – подчеркнула она.

Благодаря развитию творческих вузов по всей стране создаются креативные школы, творческие инкубаторы и центры прототипирования. В эти центры может прийти любой желающий, чтобы затем поступить в творческий вуз. Также вузы активно работают с искусственным интеллектом, но без потери академических канонов, заверила Ахмадиева.

«Зная сильную академическую школу, мы можем грамотно воспроизвести ее с искусственным интеллектом, но ни в коем случае не переходя границы наших канонов и правил», – добавила ректор КазГИКа.