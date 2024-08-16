Ахмадиева о KazanDigitalWeek: «Узнаем из первых уст, что делается в сфере цифровизации»

Ректор Казанского государственного института культуры, зампредседателя рабочей группы KazanDigitalWeek Роза Ахмадиева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Около 300 спикеров уже подтвердили свое участие в форуме»

Роза Шайхайдаровна, расскажите, пожалуйста, о предстоящем международном форуме «KazanDigitalWeek». Какие мероприятия пройдут в Казани?

Международный форум «KazanDigitalWeek – 2024» пройдет 9 — 11 сентября на территории выставочного центра «Kazan Expo». Его работа будет организована по десяти социально-значимым направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы», «Цифровые технологии в государственном управлении», «Цифровая индустрия 4.0», «Цифровые технологии в образовании», «Цифровые технологии в культуре», «Кибербезопасность нового времени» и другим. По каждому из них будет подписано соглашение. Кроме того, будет организована работа выставки. В работе форума примут участие известные спикеры в сфере цифровизации. Студенты представят новые продукты в сфере цифровизации и стартапы. Будут организованы молодежные дискуссионные площадки.

Насколько популярна площадка научного и делового сотрудничества разработчиков и пользователей цифровых технологий, которая будет организована в Казани?

О растущей популярности форума свидетельствуют цифры. Так, в прошлом году в 107 программных мероприятиях приняли участие более 24 тыс. человек из 48 стран, из них 14 тыс. – очно и 10 тыс. – в онлайн-режиме. На выставочной площадке форума были представлены 216 компаний на 137 стендах. В специализированных журналах и сборнике трудов форума опубликовано 237 научных статей. Были подписаны значимые финансовые соглашения, которые активно развиваются, наши партнеры открывают офисы в Республике Татарстан.

Сколько участников ожидается в этом году?

Уже сейчас зарегистрировано на форум около 2 тыс. участников из России, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Сирии, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана, Сенегала, Абхазии, Азербайджана, Англии, Армении, Аргентины, Грузии, Ирана, Камеруна, Канады, Киргизии, Пакистана, Македонии, Таиланда. Всего планируется провести 73 секции и круглых столов, около 300 спикеров уже подтвердили свое участие. На форум приедут ученые, представители реального сектора экономики, органов власти.

Председателем оргкомитета выступает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он лично проведет стратегические сессии. В работе пленарного заседания примут участие представители федеральных министерств. Мы узнаем из первых уст о том, что делается на федеральном уровне по развитию цифровизации.

Председателем оргкомитета выступает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он лично проведет стратегические сессии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Институт культуры выиграл восемь проектов в области креативных индустрий»

Как будет организована работа площадки «Цифровые технологии в сфере культуры» в этом году? Сколько экспертов планируется привлечь?

В этом году мы организовываем секции «Музеи и культурный туризм в контексте цифровизации», «Мода и дизайн: от идеи до IPO», «Медицина и искусство» и «Мировые тренды кинематографа». Мы сделали акцент на известных спикерах международного уровня. Сейчас в России внедряется уникальный проект — «Виртуальный музей». И мы приглашаем рассказать о нем таких спикеров, как начальник службы «Виртуальный русский музей» Государственного Русского музея Марию Гладких (Санкт-Петербург) и директора Всероссийского музея декоративного искусства Елену Титову (Москва). Модератором секции «Мода и дизайн» выступит директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. Хочется отметить, что в работе наших секций примут участие более 30 спикеров из 10 стран, все они — безусловные лидеры по своим направлениям.

Какие проекты и разработки институт культуры представит на форуме?

Хочу отметить, что в нашем вузе обучается уже 20 студентов-миллионеров. Все они — авторы уникальных проектов. В июле этого года были определены победители V конкурса федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» «Студенческий стартап». Этот проект курирует Дмитрий Чернышенко. Казанский государственный институт культуры выиграл восемь проектов в области креативных индустрий. Это студия звукозаписи, создание мобильного приложения для сферы культуры, снаряжение для технической команды кинопроизводства, курсов обучения, мультиплатформенного онлайн-сервиса для отслеживания, аналитики и улучшения эмоционального состояния в области цифровых технологий, разработка виртуального помощника — стилиста на основе технологий искусственного интеллекта. Мы обязательно познакомим участников форума с ними. А также будем презентовать наши первые наработки, которые подготовлены в рамках программы академического стратегического лидерства Приоритет-2030, в который мы вошли в этом году в качестве кандидатов. Это проект «Мода и дизайн: от идеи до IPO» и проект «Цифровая экосистема креативных индустрий в сфере народной художественной культуры».

Также на площадке форума будут работать 130 волонтеров – студенты разных курсов и разных направлений подготовки Казанского института культуры. Хочу отметить, что наши студенты принимают участие в создании дизайна оформления мероприятия, презентационных роликов, дневников форума. Также мы готовим пролог на открытие форума, церемонию его закрытия и большой концерт для участников и гостей. Также наш вуз принимает участие в специализированной выставке, где представим цифровые решения для сферы культуры.

«В нашем вузе обучается уже 20 студентов-миллионеров. Все они – авторы уникальных проектов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ребята на хакатоне начали создавать игру по мотивам народных сказок. Сейчас это уже готовый продукт»

Во второй половине августа пройдет хакатон «KazanDigitalTransformation». Поясните, пожалуйста, какова его главная цель и кто может стать участником этого мероприятия?

В рамках международного форума «KazanDigitalWeek» Минкультуры России курирует направление цифрового развития, в соответствии с которым ежегодно проводится серия хакатонов «KazanDigitalLegends». Их целью является создание новых it-проектов, направленных на развитие и популяризацию различных областей. Организатором хакатонов по направлению культуры в третий год подряд выступает Казанский государственный институт культуры. В этом году к участию в хакатоне заявились 80 специалистов из Татарстана, Москвы и Оренбургской области. По итогам предварительного отбора для непосредственного участия в хакатоне отобрано 64 программиста в составе 16 команд. Мероприятия пройдут в очном и заочном формате.

В рамках марафона «KazanDigitalWeek» Институт культуры провел хакатон «Art-science». Основными его темами стали создание приложения для распознавания и классификации произведений искусства, а также системы виртуальной реальности, разработка приложения для совместных произведений искусства, создание инновационного инструмента для обучения искусству и другие.

В качестве экспертов выступили разработчики программного обеспечения различных профилей и специалисты сферы креативных индустрий. Многие идеи, которые студенты начинают на хакатонах, дорабатываются и выходят в качестве стартап-проектов или отдельных разработок. Так, например, ребята на хакатоне начали создавать игру по мотивам народных сказок. Сейчас это уже готовый продукт со своими героями и историями. Победители хакатона также представят свои разработки на форуме.

Какие цифровые технологии институт культуры использует в образовательном процессе?

В нашем институте в процессе обучения студенты знакомятся и осваивают сквозные цифровые технологии: AR, VR, AI, которые применяются в проектах по культуре и искусству. Это необходимые компетенции в профессиональной деятельности наших выпускников. В дальнейшем планируется развивать использование технологий VR/AR и искусственного интеллекта. Учитывая развитие креативных индустрий, планируем ввести в образовательные программы технологии смешанной реальности.

В вузе искусственный интеллект для организации образовательного процесса практически не используется, но зато всем студентам преподается курс по искусственному интеллекту. На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры нашего института реализуются 29 программ повышения квалификации по направлению «Цифровая культура» в рамках Федерального проекта «Творческие люди».

В рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Казанский государственный институт культуры планирует реализацию программ профессиональной переподготовки для студентов, обучающихся по основным учебным программам в непрофильных для IT областях.

«Наши студенты принимали участие в разработке и создании уникальной экспозиции AR-музея народов Поволжья» Фото: kazandigitalweek.com

«В AR-музее народов Поволжья воссоздана экспозиция деревенского дома XIX века»

Какие инновационные проекты при помощи цифры разработали студенты института?

Наши студенты принимали участие в разработке и создании уникальной экспозиции AR-музея народов Поволжья. В нем воссоздана экспозиция деревенского дома XIX века, обставленного аутентичными предметами быта. Но это не просто статичная экспозиция: с помощью AR-технологий, виртуальной реальности и мультимедийных возможностей можно взаимодействовать с музейными предметами и узнать больше о культуре народов Поволжья — русских, татар, башкир, мордвы, марийцев, чувашей и удмуртов. Наши студенты изучали историю костюма, традиционные блюда, обычаи и обряды народов Поволжья, чтобы создать максимально достоверную и интересную экспозицию. AR-технологии активно используются в ходе экскурсии, оживляя статичные музейные предметы и превращая их в динамичные сюжеты с собственной историей. Также данный комплекс является музейной лабораторией, где студенты проводят проектную деятельность в области музейного дела.

Кроме того, наши студенты экспериментируют с цифровыми модными показами. В рамках лаборатории «Дизайн и мода» молодежной программы Кавказского инвестиционного форума «Будущее моды: традиции и инновации» в Грозном прошел показ мод. Наш вуз совместно с Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина продемонстрировал пять коллекций модных образов, которые отражают и сохраняют культурные коды народов России, демонстрируя богатство традиций, исторических элементов и уникальных черт национальной идентичности с элементами цифрового модного показа. Для этого студенты создали 3D анимированные ролики со своими коллекциями. Создана коллекция под брендом «Культура» при помощи искусственного интеллекта под тематику флага Татарстана.

Какова роль цифровых технологий в современной культуре?

Самая главная роль — трансляция и популяризация культуры многонациональных народов нашей страны и Татарстана. Хочу отметить, что во время пандемии, когда люди сидели дома, чтобы скрасить свой досуг, они обращались к культуре. Об этом свидетельствуют данные соцсетей: люди слушали музыку, смотрели фильмы и виртуальные экспозиции музеев. После пандемии мы видим серьезное развитие цифровых технологий в культуре. Теперь библиотечные фонды представлены в интернете, что очень удобно. Также в интернете можно изучить культурные достопримечательности разных стран. Но, конечно, цифра не заменит тех ощущений, когда мы видим картину живьем, видим ее реальные оттенки и краски. Мы испытываем разные чувства и эмоции, когда слушаем одно и тоже произведение по радио и на концерте. Цифра никогда не заменит эмоций, которые мы испытываем, посещая музеи и библиотеки. В учреждениях культуры царит своя аура.