Axios узнал о предложении США России по безопасности в Европе

США на американо-российско-украинских переговорах в Абу-Даби обратились к РФ с просьбой подготовить предложения относительно будущего соглашения по безопасности в Европе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

Издание замечает, что предложение Соединенных Штатов о формировании новой архитектуры безопасности между Европой и Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине было ключевым моментом переговоров, прошедших в ОАЭ.

По словам источников портала, российские представители в ходе консультаций заявили, что боевые действия на Украине начались из-за того, что экс-президент США Джо Байден не ответил в 2021 году на письмо своего российского коллеги Владимира Путина, содержащее опасения по поводу безопасности.

Как рассказал один из собеседников издания, в ответ спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер указали на то, что мир изменился с 2021 года, и предложили российской стороне подготовить новый проект, который учитывал бы опасения и требования Москвы в области безопасности.

Вместе с тем руководители американской делегации подчеркнули, что такой документ должен содержать информацию о «симметричных шагах», на которые ради деэскалации готова пойти Россия, а также о «предоставлении Европе гарантий о ненападении» со стороны РФ в будущем.

Кушнер и Уиткофф при этом обратили внимание на то, что участие представителей европейских стран в консультациях повысит готовность их правительств к обсуждению широкого соглашения по безопасности в этой части света.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский не согласится на сделку, пока не будет знать, что произойдет дальше с гарантиями безопасности. Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен», – пояснил источник Axios.

Администрация Трампа хочет одновременно вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе и о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако приступить к реализации договоренностей в сфере безопасности в Белом доме намерены только после заключения соглашения о прекращении вооруженного противостояния, уточнил осведомленный о позиции администрации собеседник издания.

Кроме того, источник добавил, что Штаты ясно дали понять европейским странам: Вашингтон не согласится заключить соглашение о безопасности с Россией, если Европа и Украина не поддержат договоренности, и не предоставят России права вето в вопросах европейской безопасности.

Сегодня, 12 ноября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву. Они намерены повторить просьбу в ходе беседы с Владимиром Путиным. Сам Кушнер ранее проинформировал, что спецпосланники США хотят обсудить предложения, согласованные с представителями Украины и Европейского Союза.

Накануне помощник Президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что встреча в ОАЭ приблизила Киев и Москву к заключению мира, но от действий всех участников процесса зависит очень многое. Он также рассказал, что центральной темой консультаций стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.