Ахат Мушинский о Разиле Валееве: «Дверь его всегда была нараспашку, и душа нараспашку»

Народный поэт Татарстана Разиль Валеев был человеком большой души и больших действий, всегда был готов незамедлительно прийти на помощь. Писатель, директор Татарского ПЕН-центра Ахат Мушинский поделился воспоминаниями о своем наставнике.

«Разиль Валеев работал президентом Татарского ПЕН-центра, а я — директором. Мы работали в тандеме. А сейчас... плохо мне, — поделился собеседник агентства. — С помощью ПЕН-центра татарская литература вышла на международно народную арену. Мы стали издавать книги на английском, русском, турецком, татарском языках — книги татарских литераторов, историков стали распространять по всему миру. Это его большая заслуга».

По словам Ахата Мушинского, Разиль Валеев обладал открытым характером и всегда вникал в проблемы другого человека.

«Где бы он ни работал — в Национальной библиотеке, Госсовете — дверь его была нараспашку, и душа была нараспашку. Хоть и секретарша там сидела, к нему можно было зайти запросто со своими проблемами. И, что интересно, он не только выслушивал, но и помогал! Он реально помогал писателям, всем, кто обращался к нему. Редкостный человек. Такой открытости и доброжелательности я больше не встречал», — поделился Мушинский.

Когда Ахат Мушинский заболел коронавирусом, ему сразу позвонил Разиль Валеев и стал предлагать помощь, так как он мог обратиться в Минздрав РТ.

«Давай, говорит, позвоню министру здравоохранения, решим всё. А я говорю не надо, потому что мы своими силами уже договорились ставить на дому системы. То есть он сам звонил и сам, можно сказать, напрашивался на помощь. Где таких людей еще встретишь?» — заметил собеседник агентства.

Еще одна история связана с изданием романов, повестей и рассказов Мушинского. Тогда Разиль Валеев предложил писателю издать трехтомник и даже сам написал об этом письмо Раису РТ Рустаму Минниханову с просьбой посодействовать в издании избранных сочинений.

«Вот уже первый том издали, второй вышел, сейчас идет корректура третьего тома», — рассказал Ахат Мушинский.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что народный поэт Татарстана, писатель, бывший депутат Госсовета РТ Разиль Валеев скончался сегодня на 77-м году жизни.