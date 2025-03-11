Современный автозаправочный комплекс с отелем и кафе построят на трассе Казань – Саранск. Об этом рассказал глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«На территории Нижнечекурского сельского поселения компанией "ТАИФ" завершается строительство автозаправочной станции "ТАИФ НК". Уверен, что это место будет точкой роста и притяжением не только для района, но и соседних регионов», – сказал Марат Гафаров.

По генеральному плану в ближайшие два года здесь появится не только заправочная станция, но и полный автозаправочный комплекс – с шиномонтажом, мойкой, рестораном, гостиничным комплексом, отелем и ярмарочной площадью.