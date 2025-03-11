news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 11 марта 2025 15:20

Автозаправочный комплекс с отелем и кафе построят на трассе Казань – Саранск

Читайте нас в
Телеграм

Современный автозаправочный комплекс с отелем и кафе построят на трассе Казань – Саранск. Об этом рассказал глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«На территории Нижнечекурского сельского поселения компанией "ТАИФ" завершается строительство автозаправочной станции "ТАИФ НК". Уверен, что это место будет точкой роста и притяжением не только для района, но и соседних регионов», – сказал Марат Гафаров.

По генеральному плану в ближайшие два года здесь появится не только заправочная станция, но и полный автозаправочный комплекс – с шиномонтажом, мойкой, рестораном, гостиничным комплексом, отелем и ярмарочной площадью.

#заправка #агентство инвестиционного развития рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

10 марта 2025
«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

10 марта 2025