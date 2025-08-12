Автоюрист Воропаев сообщил, куда жаловаться в случае нарушения правил парковки во дворе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При нарушении правил парковки во дворе жилых домов необходимо обращаться в Госавтоинспекцию. Это сообщил «Татар-информу» автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, гражданам нужно подавать жалобы в ГИБДД, если они увидели нарушение: парковку на тротуаре, газоне, выезде или зоне, где запрещена парковка.

«Госавтоинспекция осуществляет надзор за соблюдением правил дорожного движения, если нарушаются правила остановки, стоянки. В управляющие компании нет смысла обращаться, у них нет прав на решение таких проблем, если только не нарушаются правила благоустройства, и то это не их полномочия, эти полномочия отнесены обычно к местной администрации либо к уполномоченному, местному органу», – сказал эксперт.

Также, по мнению автоюриста, не стоит жаловаться в Роспотребнадзор, если нет видимых нарушений соответствующих норм СанПиНа.

Обратиться в Госавтоинспекцию лучше всего через сайт Госуслуг или через официальный сайт ГИБДД любого региона России.