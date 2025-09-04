news_header_top
Общество 4 сентября 2025 14:02

Автоюрист Воропаев объяснил, как законно закрепить за собой парковочное место во дворе

Фото: © «Татар-информ»

Водитель может закрепить за собой отдельное парковочное место на общем собрании жильцов. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Есть общее решение собрания жильцов, которое выделяет конкретное место для конкретного человека», – рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, можно купить парковочное место в подземном паркинге, если вы приобретаете жилье, где такие парковки имеются.

«Если вы покупаете такое парковочное место, то оно закрепляется за вами на праве собственности», – обратил внимание юрист.

Помимо этого, закрепить за собой парковочное место имеют право люди с определенной категорией инвалидности.

«При этом для такого гражданина отводится только одно парковочное место», – отметил Воропаев.

Что касается покупки конкретного места во дворе, то, как сказал Воропаев, на практике это не реализуется.

«В теории это возможно, если не было межевания этой земли и жильцу через какую-то схему удалось выкупить конкретный кусочек земли. Но на практике это вряд ли реализуемо», – резюмировал Воропаев.

