За трещину на лобовом стекле машины водителя ждет штраф – автоюрист

За трещину на лобовом стекле в зоне работы дворников водителя оштрафуют на 500 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«С трещиной на лобовом стекле запрещено эксплуатировать автомобиль, если она находится в зоне видимости и работы дворников. За такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в данном случае водителю выписывают штраф за невыполнение основных положений перечня условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.