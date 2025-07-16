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Общество 16 июля 2025 11:48

Автоюрист Воропаев предупредил о лишении водительских прав за пьяную езду на велосипеде

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Если велосипед имеет электродвигатель мощностью больше 250 Вт, то тогда велосипедиста лишат водительских прав за управление данным средством передвижения в нетрезвом виде. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если велосипед на электродвигателе больше 250 Вт, тогда велосипедиста могут лишить водительских прав за управление им в состоянии алкогольного опьянения», – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что все средства передвижения, имеющие электродвигатель мощностью более 250 Вт, приравниваются к транспортным средствам, а именно к мопеду, на который необходимо иметь право управления категории «М».

«Если это обычный велосипед, который приводится в движение с помощью физической силы, то тогда за нетрезвую езду велосипедиста оштрафуют на 1-1,5 тыс. рублей», – уточнил автоюрист.

#велосипеды #лишение прав #пьяные водители
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