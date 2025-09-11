news_header_top
Руc Тат
Общество 11 сентября 2025 14:46

Автоюрист Воропаев объяснил, какие штрафы ГИБДД нельзя оплатить со скидкой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водитель не получит скидку в размере 25% на оплату штрафа, который выписали за вождение в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, а также за повторные нарушения ПДД. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Скидка не предоставляется на штрафы, выписанные за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за отказ от прохождения медосвидетельствования, за употребление алкоголя после ДТП, а также за повторные административные правонарушения, например, повторный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости на 40-60 км/ч», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что за употребление алкоголя после ДТП до прибытия сотрудников ГИБДД и проведения медосвидетельствования водителя ждет штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Причем нарушителя привлекут к ответственности, даже если автомобилем он управлял в трезвом состоянии.

Также за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч водителя оштрафуют на 3-3,75 тыс. рублей. Это изменение вступило в силу с 1 января 2025 года.

#штрафы #скидки #нарушение пдд #юрист #полезная информация
