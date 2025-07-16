Автоюрист Воропаев объяснил, когда за пьяную езду на моноколесе лишат водительских прав
Гражданина лишат водительских прав за пьяную езду на моноколесе, если оно имеет электродвигатель мощностью более 250 ватт (сокр. Вт). Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Ранее сообщалось, что петербуржца на 1,5 года лишили водительского удостоверения за пьяную езду на моноколесе. По словам руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой, 49-летний мужчина ездил пьяным по Нижнему Новгороду на моноколесе мощностью 1,9 тыс. ватт. По результатам освидетельствования содержание алкоголя составило 0,255 миллиграмма на литр.
«Моноколесо идет с мощностью более 250 Вт, поэтому гражданина и наказали. Все, что у нас идет с мощностью более 250 Вт, предполагает, что это уже не средство индивидуальной мобильности (СИМ), а транспортное средство, которое приравнивается к мопеду, а на него необходимо право управления категории «М», – объяснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что лишение прав грозит за управление именно транспортным средством в состоянии опьянения.